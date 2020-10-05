«Не переживайте за меня». Загитова рассказала о дебюте в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем дебюте в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Ведет его фигуристка с победителем Олимпиады-2002 Алексеем Ягудиным.

- Я знаю, что они за меня очень переживают. Поэтому я стала вести для них Instagram, чтоб они знали, что в моей жизни происходит. Более менее, насколько я позволяю, они следят за моей жизнью. Не переживайте за меня, у меня все хорошо. Я сейчас радуюсь жизни, как и было раньше, но сейчас появилось что-то ещё, кроме фигурного катания, — рассказала Загитова в интервью Первому каналу.

Ранее стало известно, что Загитова отказалась от контрольных прокатов сборной России ради съемок в «Ледниковом периоде». Фигуристка не заявлена ни на один этап Кубка России, и ни на один этап «Гран-при».