"Не отдала ни пяди". Тарасова - о прокате Щербаковой в произвольной программе на юниорском ЧМ

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Анна Щербакова потрясающе исполнила произвольную программу на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 14-летняя спортсменка набрала 147,08 балла, допустив небольшую помарку на выезде с четверного лутца.

- Программа потрясающая, - сказала Тарасова в эфире "Первого канала". - Ей она очень идет. Анна чувствует эту музыку. Она не отдала ни пяди. Эта конкуренция в группе у Этери Тутберидзе является очень правильной.

Щербакова каталась просто потрясающе, в свое удовольствие. У меня лицо расползается в улыбке, как будто я имею к этому отношение. Испытываешь высшее счастье от того, что видишь.

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