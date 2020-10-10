Фигуристка Станислава Константинова, которая стала пятой в короткой программе на этапе Кубка России в Москве, после своего выступления выразила недовольство оценками. Ее результат составил 67,10 балла.

— Подготовка? На самом деле немножко выдохнула. Нужно было сохранить силы и запал. Первый ответственный для меня старт. Просто хотела выйти и доставить удовольствие зрителям. Очень давно не каталась из-за пандемии. Буду стараться улучшать прокат с каждым месяцем. Психология? Думаю, что прочувствовала это на прокатах в Питере. Большой зал сегодня был с публикой, это помогало. Почувствовала себя наконец в своей тарелке. Рада, что улучшаю свою психологическую подготовку. Довольна сегодня своим исполнением, не очень довольна оценками. В принципе, наверное, были сомнения в каких-то технических моментах. Но это не предел совершенства, — сказала Константинова в эфире трансляции на Youtube-канале Первого канала.

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