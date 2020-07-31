Тренер Этери Тутберидзе в Instagram сообщила о расставании с Аленой Косторной. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко. Решение Тутберидзе вызвало поддержку пользователей.

dasha_pie: «Этери Георгиевна, мы с вами! И с Алиной!»

sankovairina: «Я, как родитель фигуристки, поддерживаю вашу политику и систему подготовки!»

sufiy1970: «Правильно, не нужно перешагивать через свои принципы! Жаль конечно, о, черт. Но жизнь двигается вперёд! Удачи и побед!»

irishkakrutishka: «Этери, терпения и самых высоких результатов с самыми достойными!»

marat_shalmagambetov: «Офигеть... Кажется, родители не последнюю роль играют»

pasterizacia: «Уж вам никому и ничего доказывать и что-то менять не надо. Хотят быть чемпионами — должны работать... Хотят выступать в шоу — это их выбор...»

anastasiya_kot1984: «Ой, даже не знаю, что сказать! Неожиданно. Очень жаль. И обидно, конечно. Но, видимо, такова жизнь. В любом случае, у всех своя правда, поэтому каждому желаю успехов и здоровья!»

nurtang.assilbek: «Этери, вы самая лучшая! Вы легенда!»

olgaramusic: «Не все готовы к успеху, к сожалению. Потому что успех заключается не только в пьедестале... но и в принятии всего! Жаль, конечно, Алена стала прекрасной фигуристкой в ваших руках... Мудрости ее родителям и возможности решить все же этот вопрос».

nemnogo_ulibki: «Этот 2020 год просто не перестает удивлять. Вы все равно самые сильные и лучшие. Держитесь! Мир знает, откуда герои и победители».

belovanata: «Это жизнь, кто ушёл или уходит, тот не ваш ученик. Вам удачи и оставшимся девочкам побед!»

bondareva3905: «Похоже на саботаж, сил вам и терпения».