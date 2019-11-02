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«Не могу поверить в оценку Косторной за короткую программу». Взгляд на «Гран-при» Франции из США

08:17
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Известный журналист из США Джеки Вонг в своем Twitter высоко оценил катание российской фигуристки Алены Косторной, удивившись ее оценке за короткую программу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле.

— Катание Косторной — одно из лучших в мире и имеет возможности для усовершенствования, — написал Вонг. — Я до сих пор не могу поверить, что это ее оценки за короткую программу.

Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, набрав 76,55 балла, Алина Загитова стала второй с 74,24 балла. Произвольную программу на турнире женщины покажут 2 ноября в 21.00.

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