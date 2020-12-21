«Не могла нормально влезть в конек». Российская фигуристка анонсировала возвращение после годичной паузы

20-летняя российская фигуристка Серафима Саханович в интервью «СЭ» рассказала о том, что не планирует завершать карьеру и вскоре вернется к тренировкам и примет участие в соревнованиях нынешнего сезона.

— Почему год не выступала? Сначала училась, закончила второй курс. Потом наступил карантин, и как только он закончился и я стала восстанавливаться, то получила травму. Вернее, просто воспалились старые болячки, обострился бурсит, не могла влезть нормально в конек. Кататься я могла, но реально тренироваться было сложно. Сейчас снова потихоньку восстанавливаюсь. С Нового года буду конкретно готовиться к соревнованиям. Рассчитываю, что первым соревнованием будет турнир на призы петербургской федерации в апреле. Он позволяет отобраться в сборную города.

Конечно, возникали мысли о завершении карьеры -, когда ты не катаешься и у тебя травмы. Но желание кататься сильнее. Я вообще собираюсь выступать долго, мне хочется задержаться в фигурном катании. Так что форсировать подготовку сейчас, по сути в потерянный год, не вижу смысла. Сейчас занимаюсь подкатками, работала в ледовом театре. Когда соревновалась — почти не зарабатывала, как перестала — занялась этим. Надо же на что-то жить, — сказала Саханович.

Саханович — двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров, несколько раз входила в топ-6 чемпионата России, в прошлом сезоне выступала в серии Гран-при. Последним ее стартом является прошлый чемпионат России, на котором она заняла 12-е место.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Серафимы Саханович читайте на сайте «СЭ»