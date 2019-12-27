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Не хватает ли Загитовой на чемпионате России? Отвечает Косторная

18:41
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Российская фигуристка Алена Косторная на пресс-конференции после короткой программы на чемпионате России рассказала о своих чувствах из-за отсутствия на соревнованиях Алины Загитовой.

— Алина тренируется, мы встречаемся. Ничего особенного, что Алина не приехала, мы и так по этапам отдельно ездим. То есть нельзя сказать, что это сверхъестественное ощущение. Есть такое, что едешь, и кого-то не хватает. Но именно как знакомого лица. (Дмитрий Кузнецов)

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