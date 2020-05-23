«Не хочу портить здоровье, оно и так уже подпорчено». Сотникова исключила возвращение в спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2014 Аделина Сотникова дала понять, что не собирается возобновлять спортивную карьеру. Фигуристка после завоевания золота Игр-2014 взяла паузу на один год, а в сезоне-2015/16 приняла участие в двух стартах — московском этапе «Гран-при» (4 место) и чемпионате России (6 место). После этого она не выходила на лед в официальных соревнованиях.

— Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую, — цитирует «Москва-Баку» Сотникову. — В любом случае буду связана с этим миром, так как я отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу фигурного катания. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. Хочу пробовать себя и в других направлениях, буду искать себя. Пока молодая можно пробовать себя в разных сферах.

— Возможно ли ваше возвращение в большой спорт?

— Может быть это и было бы возможным, но в данный момент не считаю это правильным решением, так как не хочу портить свое здоровье оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть еще мамой, бабушкой и может даже прабабушкой (смеется). Так что мое возвращение уже точно невозможно. Я окончательно решила, что не вернусь в большой спорт.