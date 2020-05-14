«Не дождетесь реакции на провокации. Устал от этой помойки» Железняков удалил все посты об уходе Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе, Алексей Железняков удалил на своей странице в Facebook все публикации, в которых он высказывался о переходе фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

— Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождётесь, я устал от этой помойки, — написал у себя в Facebook Железняков. — Работаем дальше!

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