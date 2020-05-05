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«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» Губерниев поддержал семью Плющенко и Рудковской

15:37
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал у себя в Telegram-канале запись, в которой поддержал семью двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их семилетнего сына Александра, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч».

— Не дадим в обиду Гном Гномыча! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

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