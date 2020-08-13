Названы имена всех участников шоу «Ледовый период»

Стали известны имена участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

На шоу выступят следующие пары:

Надежда Михалкова/Максим Маринин

Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко

Мария Луговая/Повилас Ванагас

Ирина Пегова/Алексей Тихонов

Ольга Кузьмина/Максим Траньков

Маргарита Дробязко/Владимир Маркони

Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв

Татьяна Волосожар/Евгений Пронин

Регина Тодоренко/Роман Костомаров

Елена Ильиных/Влад Топалов

Екатерина Боброва/Влад Соколовский

Программа появится в эфире в 2020 году.