ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Названы имена всех участников шоу «Ледовый период»

09:57
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram

Стали известны имена участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

На шоу выступят следующие пары:

Надежда Михалкова/Максим Маринин

Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко

Мария Луговая/Повилас Ванагас

Ирина Пегова/Алексей Тихонов

Ольга Кузьмина/Максим Траньков

Маргарита Дробязко/Владимир Маркони

Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв

Татьяна Волосожар/Евгений Пронин

Регина Тодоренко/Роман Костомаров

Елена Ильиных/Влад Топалов

Екатерина Боброва/Влад Соколовский

Программа появится в эфире в 2020 году.

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