Названы имена всех участников шоу «Ледниковый период»
09:57
Стали известны имена участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
На шоу выступят следующие пары:
Надежда Михалкова/Максим Маринин
Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко
Мария Луговая/Повилас Ванагас
Ирина Пегова/Алексей Тихонов
Ольга Кузьмина/Максим Траньков
Маргарита Дробязко/Владимир Маркони
Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
Татьяна Волосожар/Евгений Пронин
Регина Тодоренко/Роман Костомаров
Елена Ильиных/Влад Топалов
Екатерина Боброва/Влад Соколовский
Программа появится в эфире в 2020 году.
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