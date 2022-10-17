Назван состав участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Стал известен состав участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщается в Telegram-канале Фигурное катание на Первом.

Женщины

1. Софья Акатьева

2. Карина Аскарова

3. Камила Валиева

4. Алина Горбачева

5. Мария Гречихина

6. София Захарова

7. Анастасия Зинина

8. Маргарита Ковалева

9. Анастасия Молчанова

10. Полина Свириденко

11. Анастасия Хахыртдинова

12. Валерия Шульская

Мужчины

1. Дмитрий Алиев

2. Евгений Зенкин

3. Кирилл Кельманов

4. Михаил Коляда

5. Глеб Лутфуллин

6. Иван Попов

7. Александр Самарин

8. Даниил Самсонов

9. Иван Соболев

10. Степан Тартыгин

Пары

1. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

5. Агния Свиницицкая — Владимир Следь

6. Наталья Хабибулина — Илья Княжук

Танцы на льду

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

2. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

3. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

4. Аннабель Морозов — Девид Нарижный

5. Александра Прокопец — Александр Васькович

Прямые трансляции Гран-при России будут доступны на Первом канале.

Первый этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет с 21 по 23 октября.