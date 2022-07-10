Навка заявила о поддержке фигуриста Петренко, который подвергся критике со стороны НОК Украины

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что будет всячески защищать и поддерживать фигуриста Виктора Петренко, который подвергся критике со стороны НОК Украины.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему», — сказала Навка РИА Новости.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).