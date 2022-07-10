Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:23

Навка заявила о поддержке фигуриста Петренко, который подвергся критике со стороны НОК Украины

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что будет всячески защищать и поддерживать фигуриста Виктора Петренко, который подвергся критике со стороны НОК Украины.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему», — сказала Навка РИА Новости.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220710/navka-1801544662.html
Татьяна Навка
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НОК Украины осудил фигуриста Петренко за выступление в шоу Навки
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости