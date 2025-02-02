Навка заявила, что хочет разделить со зрителями энергию и эмоции на своем юбилейном шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об ожиданиях от своего юбилейного шоу.

«Вместе с друзьями, олимпийскими чемпионами, спортсменами, которые участвуют в моих шоу, мы готовим программу. Как мы называем — это больше, чем шоу. Будет интересная программа с юмором и хорошим настроением. Шоу, скорее всего, будет, конечно же, о моем творческом и спортивном пути. Будет интересно и захватывающе. Задача в том, чтобы люди, пришедшие на мой праздник, разделили вместе со мной мою энергию и эмоции», — цитирует Навку ТАСС.

Юбилейное шоу Навки состоится 11-13 апреля на «Навка Арене» в Москве.