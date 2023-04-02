Навка: «Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием спортсменов из России.

— Я согласна с МОК, — цитирует matchtv.ru Навку. — Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России — сильнейшей спортивной державы в мире — с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров.

— Голос МОК сможет стать решающим?

— Очень хочется в это верить.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.