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Навка высоко оценила номер бывшего партнера Костомарова и телеведущей Тодоренко

19:47
Татьяна Навка. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Навка. Фото скриншот Первого канала
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка осталась довольна выступлением ее бывшего партнера Романа Костомарова и телеведущей Регины Тодоренко в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара каталась под «Реквием» Аллы Пугачевой.

— Тяжело было принять решение, какую оценку поставить, — сказала Навка в эфире Первого канала. — Вы сделали очень сложный технически номер. Региночка, ты делала безумно сложные тройки, старалась дотягивать везде ножки, не выходя из образа. Я поставила 6,0 (за технику), потому что вы не боитесь, движетесь вперед. Но 5,9 (за артистизм), потому что я не хочу в таком прекрасном номере видеть, как ты немножечко трясешься, шатаешься. Но хотелось бы, чтобы вы дальше ставили новые высоты. Думаю, вы на правильном пути.

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