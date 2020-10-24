Навка высоко оценила номер бывшего партнера Костомарова и телеведущей Тодоренко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка осталась довольна выступлением ее бывшего партнера Романа Костомарова и телеведущей Регины Тодоренко в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара каталась под «Реквием» Аллы Пугачевой.

— Тяжело было принять решение, какую оценку поставить, — сказала Навка в эфире Первого канала. — Вы сделали очень сложный технически номер. Региночка, ты делала безумно сложные тройки, старалась дотягивать везде ножки, не выходя из образа. Я поставила 6,0 (за технику), потому что вы не боитесь, движетесь вперед. Но 5,9 (за артистизм), потому что я не хочу в таком прекрасном номере видеть, как ты немножечко трясешься, шатаешься. Но хотелось бы, чтобы вы дальше ставили новые высоты. Думаю, вы на правильном пути.