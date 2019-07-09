Олимпийская чемпионка Татьяна Навка вошла в рейтинг 100 самых состоятельных супругов госслужащих и депутатов по итогам декларационной кампании "Власть и деньги – 2019", который представил Forbes.

Напомним, что бывшая фигуристка является супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Общий доход семьи составляет 231,4 миллиона рублей, при этом доход Татьяны Навки 218,6 миллиона.

Навка - олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006), трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).