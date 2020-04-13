Навка в честь 45-летия поделилась редкими детскими фотографиями

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в честь своего 45-летия опубликовала в Instagram детскими фотографиями и поблагодарила родителей.

— Здравствуйте! Я Татьяна Навка и мне сегодня 45! Многие говорят, что я совсем не изменилась, и мне это безумно приятно! — подписала фотографии Навка. — Но сегодня я о главном... История каждого человека начинается с детства, не правда ли? Фундамент личности, характера, нравственности, порядочности, комплексов, отношения к себе, семье, работе, жизни — все это и еще многое другое закладывает семья: наши родители, бабушки, дедушки, если повезет, то и прабабушки, и прадедушки.

Своей семье я благодарна в первую очередь за гены и за то, что когда-то ко мне маленькой прислушались, услышали, увидели и дали развить мои природные данные и способности! Благодаря этому я сумела реализовать себя в жизни, стала счастливым человеком и самодостаточной личностью. Их любовь, поддержка и забота оберегают меня на всем моём жизненном пути! Поэтому сегодня, в день моего рождения, я хочу сказать Спасибо им, моим дорогим родителям! Берегите себя, я вас очень люблю!

Золотая медаль Олимпийских Игр в Турине-2006 в паре с Романом Костомаровым стала последним олимпийским золотом российских танцевальных дуэтов. Также в дуэте с Костомаровым Навка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы