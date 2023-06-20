Навка рассказала, почему отменила ледовое шоу в Луганске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила причины отмены ледового шоу, которое должно было пройти в Луганске.

«Мы планировали 6 июня гастроли в Луганске, все было для этого готово, но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает. Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы не теряем надежды и верим, что в ближайшее время ситуация развернется в нужное русло и у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска, подарить им наше волшебство, моменты любви. Жаль, что этого не случилось 6 июня, но уверена, все еще будет», — приводит слова Навки РИА «Новости».

В конце прошлого года компания Навки выиграла грант на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Главную роль в мюзикле исполняет Алина Загитова.