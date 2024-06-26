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Сегодня, 19:03

Навка: «Ждем Щербакову в шоу, как только она будет хорошо себя чувствовать»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, когда Анна Щербакова сможет присоединиться к ее шоу.

«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем. Мы уповаем на то, что реабилитация пройдет очень быстро», — приводит слова Навки ТАСС.

20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта. Спортсменка выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства. Ранее ее беспокоило колено.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Навка
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