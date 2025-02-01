Навка рассказала, какие виды фигурного катания будут в ее ледовом дворце

В Ледовом дворце Татьяны Навки будут проходить занятия для детей и взрослых, планируется отделение танцев на льду.

«Во дворце будет как детское фигурное катание, так и взрослое одиночное катание — женщины и мужчины, — цитирует Навку ТАСС. — Обязательно планирую танцы на льду. Также в планах открытие школы детского театра на льду. Мы сейчас в процессе создания концепции, набора педагогов».

«Арена многофункциональная, быстро трансформируемая, она полностью спроектирована и построена таким образом, чтобы в кратчайшие часы ледовая площадка превращалась в театральную. 8 марта мы подарим всем женщинам подарок — наш невероятно красивый спектакль «Аленький цветочек». Надеюсь, что с женами придут их вторые половинки. Я решила, что первый раз на этой арене должна выступать именно я. Мы с Петром Чернышевым будем в главных ролях», — добавила Навка.