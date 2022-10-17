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Навка призналась, что была приятна удивлена прокатом жены Авербуха Арзамасовой

Виктория Кравченко
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Член жюри «Ледникового периода» Татьяна Навка прокомментировала выступление Елизаветы Арзамасовой на шоу в паре с Никитой Кацалаповым. Пара каталась под саундтрек к фильму «Лабиринт фавна» — «A Tale» (Javier Navarrete).

«Лиза, ты настолько завораживаешь нас своим артистизмом, что не хочется смотреть на технические погрешности. Но я себя заставила посмотреть на твои ноги и обалдела. Ты сделала очень сложные шаги — скобочки, поворотики. Это правда очень сложно. Поддержки тоже очень сложные. Очень крутой, атмосферный номер, потрясающий. Браво!» — цитирует Навку «Газета.ru».

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/17/18818077.shtml
Илья Авербух
Татьяна Навка
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