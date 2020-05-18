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Навка поздравила Загитову с днем рождения

16:27
Татьяна Навка и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Спортсменке исполнилось 18 лет.

Навка и Загитова работали вместе в рамках новогоднего шоу «Спящая красавица».

— У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки Алины Загитовой сегодня День Рождения! Алина, несмотря на твой юный возраст, ты уже столького достигла, каких высот добилась в спорте, а впереди ещё целая увлекательная и потрясающая жизнь! Новые возможности, эмоции, люди, ситуации, приключения! Иди вперед, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! С Днем Рождения, наша Спящая Красавица! — написала Навка в своем Instagram.

У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки @azagitova сегодня День Рождения! ??? Алина, несмотря на твой юный возраст, ты уже столького достигла, каких высот добилась в спорте, а впереди ещё целая увлекательная и потрясающая жизнь! Новые возможности, эмоции, люди, ситуации, приключения! Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! ? Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! ? С Днём Рождения, наша Спящая Красавица! ?? ? #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #СДнемРождения #happybirthday #фигурноекатание #спорт #чемпионы

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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