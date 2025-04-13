Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

13 апреля, 14:24

Навка поздравила себя с 50-летием

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в Telegram-канале пост в свой день рождения. 13 апреля ей исполнилось 50 лет.

«Все только начинается! И все зависит только от нас самих! Любите! Ловите моменты! Наслаждайтесь! Счастье может быть в каждом дне! А цифры? Цифры ничего не значат», — написала фигуристка.

Навка также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. После победы на Олимпийских играх-2006 она завершила спортивную карьеру.

Ранее супруг олимпийской чемпионки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Навка хочет стать тренером.

Источник: https://t.me/navkatatiana/1068
Татьяна Навка
Фигурное катание
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Песков заявил, что Навка хочет стать тренером

Песков вышел на лед и станцевал с Навкой в ее юбилей

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости