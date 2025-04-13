Навка поздравила себя с 50-летием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в Telegram-канале пост в свой день рождения. 13 апреля ей исполнилось 50 лет.

«Все только начинается! И все зависит только от нас самих! Любите! Ловите моменты! Наслаждайтесь! Счастье может быть в каждом дне! А цифры? Цифры ничего не значат», — написала фигуристка.

Навка также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. После победы на Олимпийских играх-2006 она завершила спортивную карьеру.

Ранее супруг олимпийской чемпионки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Навка хочет стать тренером.