Навка поздравила Косторную, Щербакову и Трусову
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок с успешным вступлением в финале «Гран-при».
— Милые девочки, поздравляю Вас! — написала Навка в Instagram. — Дай Бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелегкий, но такой прекрасный путь!
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале «Гран-при» в Турине. Впервые в истории!
Алена Косторная — золото. Анна Щербакова — серебро. Александра Трусова — бронза. Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство.
Милые девочки, поздравляю Вас??? Дай Бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелегкий, но такой прекрасный путь!! ??? #Repost @navka_show ??? Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. Впервые в истории! Алена Косторная — золото. Анна Щербакова — серебро. Александра Трусова — бронза. Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство ? @teamkostornaya @anna__shcherbakova_ @avtrusova @tatiana_navka #фигурноекатание #гранпри #аленакосторная #аннащербакова #александратрусова
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