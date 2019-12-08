Навка поздравила Косторную, Щербакову и Трусову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок с успешным вступлением в финале «Гран-при».

— Милые девочки, поздравляю Вас! — написала Навка в Instagram. — Дай Бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелегкий, но такой прекрасный путь!

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале «Гран-при» в Турине. Впервые в истории!

Алена Косторная — золото. Анна Щербакова — серебро. Александра Трусова — бронза. Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство.

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