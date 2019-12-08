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Навка поздравила Косторную, Щербакову и Трусову

12:52
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок с успешным вступлением в финале «Гран-при».

— Милые девочки, поздравляю Вас! — написала Навка в Instagram. — Дай Бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелегкий, но такой прекрасный путь!

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале «Гран-при» в Турине. Впервые в истории!

Алена Косторная — золото. Анна Щербакова — серебро. Александра Трусова — бронза. Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство.

Милые девочки, поздравляю Вас??? Дай Бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелегкий, но такой прекрасный путь!! ??? #Repost @navka_show ??? Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. Впервые в истории! Алена Косторная — золото. Анна Щербакова — серебро. Александра Трусова — бронза. Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство ? @teamkostornaya @anna__shcherbakova_ @avtrusova @tatiana_navka #фигурноекатание #гранпри #аленакосторная #аннащербакова #александратрусова

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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