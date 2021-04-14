Навка покажет свое шоу врачам и волонтерам в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит в Екатеринбурге ледовый мюзикл «Руслан и Людмила».

Гостями шоу станут медицинские работники с семьями и волонтеры, которые последний год борются с пандемией коронавируса и ее последствиями. Купить билеты на это событие будет невозможно. Организаторами выступят учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Постановка «Руслан и Людмила» создана по мотивам сказки Александра Пушкина и собрала в себе новейшие световые технологии и 3D-эффекты — красочную стенографию, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. Музыка для шоу написана российским композитором Романом Игнатьевым и музыкальным дуэтом Sunny from the Moon, а партии озвучивают Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов и другие известные артисты.

Шоу состоится 20 апреля в КРК «Уралец» с учетом требований Роспотребнадзора по количеству зрителей в зале — билеты будут распределяться министерством здравоохранения Свердловской области.