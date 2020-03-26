Навка показала свою энергичную тренировку во время карантина

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем официальном Instagram опубликовала видео со своей энергичной тренировкой в зале.

— Пока вирус не дремлет, поднимаем иммунитет! — подписала Навка видео. — Неспроста же в народе говорят:"В здоровом теле здоровый дух!" Прокачаем силу воли и тело?!

Ранее в Москве с 21 марта был установлен запрет на функционирование бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.