Навка подтвердила переход Валиевой в ее академию

Татьяна Навка подтвердила, что фигуристка Камила Валиева будет тренироваться в ее академии под руководством Светланы Соколовской.

«Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — приводит слова Навки Sport24.

Также Навка отметила, что уверена в том, что у 19-летней фигуристки получится возобновить спортивную карьеру по окончании срока отстранения.

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.