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Навка ответила немецкому чиновнику, недовольному победами россиян

14:04
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила спортивному директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфу, который раскритиковал победы российских фигуристок на чемпионате Европы. Он обратил особое внимание на юный возраст российских спортсменок.

— Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается, — цитирует «Навку» радио Sputnik. — Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду.

Дополнительная информация

https://radiosputnik.ria.ru/20200127/1563922251.html

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