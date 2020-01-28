Навка ответила немецкому чиновнику, недовольному победами россиян

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила спортивному директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфу, который раскритиковал победы российских фигуристок на чемпионате Европы. Он обратил особое внимание на юный возраст российских спортсменок.

— Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается, — цитирует «Навку» радио Sputnik. — Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду.