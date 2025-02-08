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Фигурное катание

8 февраля 2025, 16:56

Навка объяснила, почему предлагала Костомарову выступать за Белоруссию

Алина Савинова
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Вильф., архив «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что предложила бывшему партнеру Роману Костомарову выступать за сборную Белоруссию, поскольку сама представляла ее на тот момент.

Ранее Костомаров заявил, что во время карьеры Навка предлагала сменить спортивное гражданство, однако он отказался.

«Все просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Белоруссию», — цитирует Навку РИА Новости.

При этом экс-фигуристка уверена, что в сборной Белоруссии они с Костомаровым смогли бы добиться таких же успехов, как и во время выступлений за Россию.

Навка и Костомаров являются победителями Олимпийских игр 2006 года, двукратными чемпионами мира, а также трехкратными чемпионами Европы.

Источник: РИА Новости
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Роман Костомаров
Татьяна Навка
Фигурное катание
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