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Навка объяснила, почему деньги за участие в ее шоу не перечислили напрямую Загитовой

09:08
Татьяна Навка (слева) и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка (слева) и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила, что перечисление денег за участие в ее шоу заместителю начальника отделения «Хрустальный» Эдуарду Аксенову, а не олимпийской чемпионке Алине Загитовой, не нарушает законодательство.

Загитова исполняла главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица», однако договор был оформлен на Аксенова.

— Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу, — цитирует РБК Навку. — Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Все в строгом соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в отношении Аксенова началась следственная проверка.

Участие Загитовой в шоу обернулось следственной проверкой. В чем подозревают ее начальство?

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e7b7dfa9a79470922aeb9ee?ruid=uUjlA12W0IKAJSQMAxzKAg==

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