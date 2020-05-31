Навка и Песков посадили дерево после выписки из больницы. Они переболели коронавирусом

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка вместе с мужем, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, посадила черешню. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Instagram.

Недавно Навка и Песков вылечились от коронавируса.

На 31 мая России зафиксировано 405 843 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 268 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 4 693 человека, сегодня зафиксировано 138 случаев смерти.