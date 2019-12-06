В ходе Финала «Гран-при» был представлен состав жюри премии ISU Skating Awards. Россию в нем представляет олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Также туда включены другие известные и титулованные в прошлом фигуристы: японка Мики Андо, канадец Эрик Редфорд, француженка Сурия Бонали, китаянка Чэнь Лу и американец Тодд Элдридж.

Премию, которую также называют «Ледовым Оскаром», учредил Международный союз конькобежцев (ISU) . Первое вручение наград состоится по итогам сезона-2019/20 на чемпионате мира в Монреале.

Премия будет вручаться в семи категориях: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая зрелищная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, за вклад в развитие фигурного катания.

На награду претендуют фигуристы-одиночники (и женщины, и мужчины), пары и танцевальные дуэты.

Расширенный список кандидатов на награды был объявлен 1 декабря 2019 года. Голосование пройдет в режиме онлайн до 10 февраля. Принимать участие в нем могут болельщики, члены ISU и представители СМИ. (Екатерина Беспалова)