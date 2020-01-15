Навка анонсировала новое ледовое шоу и намекнула на участие в нем Загитовой

В Instagram-аккаунте олимпийской чемпионки Татьяны Навки, посвященному анонсам ее шоу, появилась информация о новом ледовом шоу, которое состоится в декабре 2020-январе 2021 года.

Примечательно, что объявление сопровождается фотографией олимпийской чемпионки Алины Загитовой, причем аккаунт фигуристки отмечен ниже. Ранее 17-летняя Загитова уже приняла участие в шоу Навки «Спящая красавица», с 13 декабря прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры.