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Навка анонсировала новое ледовое шоу и намекнула на участие в нем Загитовой

09:55
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В Instagram-аккаунте олимпийской чемпионки Татьяны Навки, посвященному анонсам ее шоу, появилась информация о новом ледовом шоу, которое состоится в декабре 2020-январе 2021 года.

Примечательно, что объявление сопровождается фотографией олимпийской чемпионки Алины Загитовой, причем аккаунт фигуристки отмечен ниже. Ранее 17-летняя Загитова уже приняла участие в шоу Навки «Спящая красавица», с 13 декабря прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры.

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