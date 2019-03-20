"Научу детей уважать старших, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей". Туктамышева ответила Погорилой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику со стороны бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой. Ранее спортсменка раскритиковала показательное выступление Туктамышевой с раздеванием.

– Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей, – написала Туктамышева в своем Твиттере.

Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия на чемпионате мира-2019. Россию представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет.

Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей. pic.twitter.com/ZligetJMKa – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 20 марта 2019 г.

Погорилая – против раздевания на льду: "Я себя уважаю как девушка"

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