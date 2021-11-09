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Натан Чен: «Когда выхожу на лед, просто хочу быть лучше, чем был раньше»

Натан Чен рассказал о целях в фигурном катании
11:39
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Чемпион мира по фигурному катанию Натан Чен рассказал о своих целях в спорте.

«Моя цель в спорте всегда была такой: я хотел продолжать двигаться вперед, делая все, что в моих силах. Всякий раз, когда выхожу на лед, просто хочу быть лучше, чем был раньше.

Любой турнир — это прекрасная возможность показать результат проделанной работы, возможность понять, что в жизни у меня будет ограниченное количество соревнований. Я действительно стараюсь извлечь пользу из каждого выступления, стараюсь получать удовольствие», — приводит слова Чена Wavy.

Чен является трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2018 года в командном турнире.

В текущем сезоне американец победил на этапе серии «Гран-при» в Канаде и занял третье место на «Гран-при» в США.

Дополнительная информация:

https://www.wavy.com/road-to-the-olympics/nathan-chen-skating-for-redemption-at-beijing-olympics-reflecting-on-impact-of-simone-biles/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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