Натан Чен: «Когда выхожу на лед, просто хочу быть лучше, чем был раньше»

Чемпион мира по фигурному катанию Натан Чен рассказал о своих целях в спорте.

«Моя цель в спорте всегда была такой: я хотел продолжать двигаться вперед, делая все, что в моих силах. Всякий раз, когда выхожу на лед, просто хочу быть лучше, чем был раньше.

Любой турнир — это прекрасная возможность показать результат проделанной работы, возможность понять, что в жизни у меня будет ограниченное количество соревнований. Я действительно стараюсь извлечь пользу из каждого выступления, стараюсь получать удовольствие», — приводит слова Чена Wavy.

Чен является трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2018 года в командном турнире.

В текущем сезоне американец победил на этапе серии «Гран-при» в Канаде и занял третье место на «Гран-при» в США.