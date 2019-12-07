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Натан Чен: «Думаю, если бы мы соревновались, Трусова, возможно, победила бы»

18:04
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Двукратный чемпион мира Натан Чен считает, что российская фигуристка Александра Трусова могла бы победить его в соревновании четверных прыжков.

— Думаю, если бы мы соревновались, она, возможно, победила бы, — приводит ТАСС слова Чена. — Она делает невероятные вещи, это невероятно — видеть подобное, когда я был в ее возрасте, я не умел делать столько всего. С интересом смотрю за тем, что же будет дальше.

Ранее 15-летняя Трусова, которая владеет четверными лутцем, флипом, сальховом и тулупом, рассказала о желании посоревноваться с Ченом.

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