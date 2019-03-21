Натан Чен: "Доволен своей короткой программой сегодня"

Американский фигурист Натан Чен признался, что доволен своей короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летний спортсмен занимает промежуточное первое место - он набрал 107,40 балла за свой прокат.

- Я очень доволен своей короткой программой сегодня, - приводит слова Чена журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. - Для меня большая честь находиться в одной тройке с Брауном и Ханю. Они подталкивают меня к совершенствованию. Я должен сосредоточиться на том, чтобы психологически правильно подойти к произвольной программе.

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