Наталья Забияко хочет стать актрисой

Российская фигуристка Наталья Забияко заявила, что хотела бы попробовать себя после завершения карьеры в качестве актрисы. Об этом она сообщила по окончании ледового шоу «Путь к победе!» на «ВТБ-Арене» в Москве.

В среду Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы с сердцем у фигуриста.

— Последние пару лет я заинтересована в киноиндустрии, мой жених занимается этим, — цитирует ТАСС Забияко. — Сейчас все изучаю, кто знает, может быть, увидите меня в качестве актрисы. Или напишу какой-то сценарий. Мне это интересно, посмотрим, что получится.