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Наталья Забияко хочет стать актрисой

26 февраля 2020, 23:49
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Российская фигуристка Наталья Забияко заявила, что хотела бы попробовать себя после завершения карьеры в качестве актрисы. Об этом она сообщила по окончании ледового шоу «Путь к победе!» на «ВТБ-Арене» в Москве.

В среду Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы с сердцем у фигуриста.

— Последние пару лет я заинтересована в киноиндустрии, мой жених занимается этим, — цитирует ТАСС Забияко. — Сейчас все изучаю, кто знает, может быть, увидите меня в качестве актрисы. Или напишу какой-то сценарий. Мне это интересно, посмотрим, что получится.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7847075

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