Наталья Бестемьянова: «Васильеву лучше остаться дома, не можем полагаться на правильность отрицательных тестов»

Знаменитая фигуристка и хореограф Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к мерам в отношении бывшего коллеги по сборной СССР, чемпиона Игр 1984 года Олега Васильева. Васильев сдал пять отрицательных тестов на коронавирус, но ему предписывают оставаться дома.

— Все очень плохо изучено. Отрицательные тесты — да, понимаю, но если [у Васильева] были симптомы, подозрения? Для безопасности окружающих корректнее выдержать то количество времени, которое положено. Мы не можем полагаться на правильность теста. И вирус может мутировать. Надо беречь друг друга и стараться оставаться дома. (Дмитрий Кузнецов)

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