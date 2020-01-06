Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась в адрес известного тренера Татьяны Тарасовой. Она отметила ее дар увидеть чемпиона.

— Татьяна Анатольевна была для вас ключевой фигурой в спорте?

— Конечно. Без нее ничего бы не получилось, — приводит ТАСС слова Бестемьяновой. — Во-первых, она разглядела в нас, что мы можем кататься вместе. Увидела, что мы можем достичь результата, с первых шагов нашей с ней работы. Она абсолютно точно знала, что мы будем выигрывать. Как она это поняла — я не знаю, потому что мы ничего тогда еще не умели. И этот ее дар увидеть чемпиона — самый главный для тренера. Чтобы не тратить себя на тех, из кого ничего не выйдет. Она работала с теми, кто может стать чемпионом.

— Вы уходили из большого спорта с четырьмя золотыми медалями чемпионатов мира, пятью — Европы, с золотом и серебром Олимпийских игр. Вы полностью удовлетворены своей карьерой? Или же была еще какая-то вершина, которую вам хотелось бы покорить?

— Мы уходили, сделав в спорте абсолютно все. Больше уже не хотели. К тому моменту сделали все и даже больше. Татьяна Анатольевна не хотела, чтобы мы ехали на наш последний чемпионат мира. Она заболела и с нам не ездила. Считала, что после Олимпийских игр [1988] мы должны были закончить, а мы сказали: «Да нет, мы на чемпионат мира поедем». И мы добились, без нее мы выиграли. Это была большая победа для нас и удача. Так что мы уходили абсолютно удовлетворенными тем, что сделали в спорте. Физически мы еще могли продолжать, но психологически — нет.