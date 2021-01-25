Наталья Бестемьянова: «Тутберидзе много сделала для Трусовой, не надо было Саше ставить этот лайк»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о лайке Александры Трусовой комментария в Instagram, в котором тренера Этери Тутберидзе назвали абьюзером и написали, что она лжет и травит детей.

Весной 2020-го Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Нехорошо против своего тренера бывшего говорить или думать так, ушла и ушла, зачем вот это нужно остальное. Этери Георгиевна много для Саши сделала, не надо было ей ставить такой лайк, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Не думаю, что это продолжение конфликта между командами Плющенко и Тутберидзе. Саше просто не надо читать все эти вещи, а надо делом заниматься.

Напомним, 16-летняя фигуристка лайкнула комментарий с нелестными выражениями в адрес своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

(Анастасия Пастернак)