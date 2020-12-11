Бестемьянова считает, что чемпионат России не нужно переносить

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» отмену чемпионата Европы и возможную отмену чемпионата России по фигурному катанию.

— Надеюсь, что чемпионат России не будет отменен и будет проведен вовремя. Мы же помним, что на первых этапах кто-то болел, кто-то выступал. Что ж теперь сделаешь? И на чемпионате России будет так же. Кто-то болеет, будут выступать те, кто уже выздоровел. Такова ситуация. Именно в этом и смысл проведения всех этих соревнований, что вне зависимости от того, как вирус над нами издевается, мы продолжаем жить и бороться.

Чемпионат должен проходить в обыкновенных рамках в декабре. Что насчет чемпионата Европы, то что бы мы сейчас ни придумывали и ни сказали, решение уже принято. Его не будет в этом сезоне, точка. (Екатерина Звенигородская)

Чемпионат Европы должен был проходить с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Турнир был отменен в связи с опасениями из-за распространения коронавирусной инфекции.