Наталья Бестемьянова: «Российским танцорам в Турине где-то судьи недодали баллов, но главные старты еще впереди»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что российским танцевальным дуэтам в финале «Гран-при» судьи недодали баллов.

Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали шестыми.

— Ребятам не стоит обращать внимание на эту неудачу, — приводит «Известия» слова Бестемьяновой. — Пары Степанова-Букин и Синицина-Кацалапов добились большого прогресса в нынешнем сезоне. Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, но все главные старты еще впереди. Верю, что кто-то из них окажется на подиуме чемпионата мира.