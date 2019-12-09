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Наталья Бестемьянова: «Российским танцорам в Турине где-то судьи недодали баллов, но главные старты еще впереди»

11:19
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что российским танцевальным дуэтам в финале «Гран-при» судьи недодали баллов.

Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали шестыми.

— Ребятам не стоит обращать внимание на эту неудачу, — приводит «Известия» слова Бестемьяновой. — Пары Степанова-Букин и Синицина-Кацалапов добились большого прогресса в нынешнем сезоне. Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, но все главные старты еще впереди. Верю, что кто-то из них окажется на подиуме чемпионата мира.

Дополнительная информация

https://iz.ru/952046/timur-ganeev/turin-vykhodnogo-dnia-alena-kostornaia-pobedila-v-finale-gran-pri

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