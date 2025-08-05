Фигурное катание
5 августа, 12:04

Бестемьянова отреагировала на смерть Гришина: «Это большая потеря для нас всех»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Гришин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на смерть комментатора Александра Гришина.

«Какой кошмар... Мне очень сложно вспомнить, когда общалась с ним в последний раз. Это было довольно давно. Это просто трагедия! Молодой человек совсем. Господи, как жалко. Он, наверное, стоял на платформе, может быть, из-за дождя... Ужас... Мои соболезнования. Это большая потеря для нас всех», — сказала Бестемьянова «СЭ».

47-летний Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Наталья Бестемьянова
