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Сегодня, 11:35

Бестемьянова — о крушении самолета в США: «До сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на крушение пассажирского самолета в США.

«Как-то до сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло. Конечно, я соболезную всем тем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость. Хоть я и не была близко с ними знакома, но это все равно очень тяжело осознавать», — сказала Бестемьянова «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

Денис Сафронов

Наталья Бестемьянова
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