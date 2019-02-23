Наталья Бестемьянова: "Появилась надежда, что Медведева возрождается"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что выступление Евгении Медведевой в финале Кубка России показало, что она находится в хорошей форме.

- Женя каталась не без ошибок, но у нас многоборье. Поэтому ей удалось выиграть, - приводит канал "360" слова Бестемьяновой. - Она, конечно, находится в лучшей форме, чем раньше. Это вызывает надежду на то, что она возрождается.

Она очень прибавляет и стала очень красиво кататься, широко. Я с утра еще посмотрела тренировку, где она этот каскад, который сорвала в произвольной, сделала идеально. И это значит, что не просто так он поставлен в программу. Он делается в тренировках. Так что такой пунктик на какие-то недавно выученные элементы сохранился.

Но то, что она умеет хорошо делать, она сделала прекрасно, на хорошем ходу, с хорошей амплитудой и красивым катанием. Она владеет собой потрясающе. Она в течение программы попросила зрителей помолчать, потом разрешила аплодировать. Это такое владение ситуации, которое дорогого стоит. Она заслужила эту победу.