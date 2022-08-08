Бестемьянова о травме Косторной: «Дай бог, чтобы операция прошла успешно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за старой травмы бедра.

«Желаю Алене выздоровления. Дай бог, чтобы операция прошла успешно. Что делать, никто не застрахован от травм. Как она будет восстанавливаться, знать не могу, я ж не гадалка», — сказал Бестемьянова «СЭ».

18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20. Она тренируется в ЦСКА в группе Елены Буяновой.