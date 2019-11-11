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Наталья Бестемьянова: «Не всем нравится, что только россиянки исполняют четверные прыжки»

04:03
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, недовольна работой судей в отношении российских спортсменок.

— Очень странная ситуация с прыжками, — цитируют Бестемьянову «Известия». — Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов. Возможно, не всем нравится, что только российские девушки исполняют четверные прыжки.

Анна Щербакова выиграла «Гран-при Китая» с преимуществом в 25 баллов над ближайшим преследователем.

Дополнительная информация

https://iz.ru/941705/timur-ganeev-aleksei-fomin/bolshe-luttcev-sudi-otyskali-oshibki-v-pryzhkakh-uchenitc-tutberidze

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