Наталья Бестемьянова: «Не всем нравится, что только россиянки исполняют четверные прыжки»
04:03
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, недовольна работой судей в отношении российских спортсменок.
— Очень странная ситуация с прыжками, — цитируют Бестемьянову «Известия». — Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов. Возможно, не всем нравится, что только российские девушки исполняют четверные прыжки.
Анна Щербакова выиграла «Гран-при Китая» с преимуществом в 25 баллов над ближайшим преследователем.
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